Число заражённых COVID-19 в России превысили 430 000 человек

12:59 | 3.06.2020

Фото: rospotrebnadzor.ru

По состоянию на утро 3 июня в России зарегистрированы 8536 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 432 277 человек.



Больше всего заболевших в Москве (+1842 человека за последние сутки), Подмосковье (+736), Петербурге (+380), Свердловской (+357) и Нижегородской (+347) областях.



За сутки умерли еще 178 пациентов с COVID-19. Всего в России скончались 5 215 человек. Выздоровели всего 195 957 человек (+8 972 человек за сутки).



В России проведены свыше 11,4 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 274,4 тысячи тестов за последние сутки.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»