Уральские врачи спасли ещё 170 пациентов с коронавирусом

12:53 | 3.06.2020

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Свердловской области с начала распространения коронавируса из больниц по выздоровлению выписались 2680 человек. Этот показатель за минувшие сутки увеличился на 170 человек.



Спасти не удалось ещё двух человек. Общее количество смертей пациентом c Covid-19 в регионе достигло 33.



Напомним, на Среднем Урале за сутки коронавирус был обнаружен ещё у 357 человек. Всего в регионе зарегистрирован 6381 случай Covid-19.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»