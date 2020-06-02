На Среднем Урале скончались 33 человека с COVID-19

12:47 | 3.06.2020

Фото: пресс-служба мэрии Москвы

За прошедший сутки в Свердловской области зарегистрировали два новых случая смерти пациентов с COVID-19. Общее количество возросло до 33.



Напомним, на Среднем Урале за сутки коронавирус был обнаружен ещё у 357 человек. Всего в регионе зарегистрирован 6381 случай Covid-19. Спасти удалось 2680 (+170 за сутки).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»