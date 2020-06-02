В Берёзовском женщина-кондуктор обвиняется в убийстве

11:45 | 3.06.2020

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В Берёзовском 35-летняя женщина, работающая кондуктором у индивидуального предпринимателя, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



По версии следствия, днём 30 мая обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Анучина в Берёзовском, поссорилась с пришедшим к ней в гости знакомым. Женщина взяла кухонный нож и на почве ссоры причинила своему оппоненту смертельное ранение в область груди.



Впоследствии, в ходе осмотра места происшествия, нож был обнаружен в мойке на кухне. Окровавленное орудие преступления лежало рядом с немытой кастрюлей.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Судом по ходатайству следователя СКР в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Инцидент прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«В тот роковой день, когда случилось убийство, к хозяйке жилища пришли в гости с целью устроить вечеринку знакомая со своим приятелем. Как водится, визитёры принесли с собой алкоголь. В ходе застолья произошёл конфликт, во время которого мужчина оскорбил и толкнул даму, назвав её "женщиной с пониженной социальной ответственностью". Именно это выражение и оказалось для гражданина роковым. Хозяйка не стерпела высказывания в свой адрес и одним ударом ножа высказала своё мнение о том, что она думает по этому поводу. Мужчина от полученного ранения скончался на месте. Как показывает практика, именно в ходе таких скороспелых "фуршетов" и от неосторожно брошенных слов в адрес собутыльников происходят подобные расправы»,- рассказал Горелых.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»