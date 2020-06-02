Новости дня
11:28 | 3.06.2020
Фото: yarreg.ru
В Богдановиче разыскивают подозреваемого в умышленном поджоге частного домовладения
18 марта в период с 22.00 до 23.00 неизвестный, находясь на территории частного домовладения на улице Ленина в селе Троицком, умышленно повредил часть дома и уничтожил надворные постройки поджогом. Подозреваемый скрылся и разыскивается полицией.
По факту умышленного поджога возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного Кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба).
Сотрудники полиции обращаются к согражданам, кто владеет какой – либо информацией либо был невольным свидетелем данного преступления просьба сообщить в ОМВД России по Богдановичскому району по адресу: улица Мира, 1 или позвонить по линии «02», по телефонам 8(343) 76 5-72-20, 112. Конфиденциальность гарантируется.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:59 | 3.06.2020
Число заражённых COVID-19 в России превысили 430 000 человек
12:53 | 3.06.2020
Уральские врачи спасли ещё 170 пациентов с коронавирусом
12:51 | 3.06.2020
С 1 июля в Прикамье молочные кухни вернутся к очной работе
12:48 | 3.06.2020
Ежесуточный прирост заболевших в Прикамье – 3,9%
12:47 | 3.06.2020
На Среднем Урале скончались 33 человека с COVID-19
12:40 | 3.06.2020
В Свердловской области ещё 357 человек заразились коронавирусом
12:38 | 3.06.2020
В Пермском крае за сутки подтверждено 72 случая коронавируса
12:35 | 3.06.2020
В Перми будет создана рабочая группа по бюджетному процессу
11:45 | 3.06.2020
В Берёзовском женщина-кондуктор обвиняется в убийстве
11:28 | 3.06.2020
В Богдановиче разыскивают подозреваемого в умышленном поджоге частного домовладения
11:14 | 3.06.2020
Стал известен календарь матчей футбольного клуба «Урал»
10:58 | 3.06.2020
Художники инклюзивной мастерской на Урале примут участие в выставке «От модерна к авангарду»
10:14 | 3.06.2020
В Первоуральске высадят тысячи саженцев дуба
09:53 | 3.06.2020
Екатеринбурженка потеряла 120 тысяч рублей из-за действий мошенников
09:19 | 3.06.2020
С 4 июня в Екатеринбурге могут стартовать репетиции парада
09:07 | 3.06.2020
В Нижнем Тагиле с понедельника разыскивают пропавшего подростка
23:57 | 2.06.2020
Екатеринбургская полиция выполнила просьбу Евгения Куйвашева
22:00 | 2.06.2020
От укусов клещей пострадали более 20 тысяч свердловчан
21:20 | 2.06.2020
В Свердловской области закончили расследование кражи наград и коллекции моделей раритетных автомобилей
20:28 | 2.06.2020
Самозанятые в Свердловской области получили почти 9 тысяч выплат
19:45 | 2.06.2020
Больницам рекомендовали строго соблюдать противоэпидемические меры
19:26 | 2.06.2020
Свердловские торговые центры могут на 4 месяца освободить от уплаты налога на имущество
19:26 | 2.06.2020
Пермские депутаты примут участие в благотворительном забеге
19:21 | 2.06.2020
Алексей Дёмкин ответил на вопросы пермяков
19:18 | 2.06.2020
Депутаты предложили создать комиссию по контролю за организацией работы транспортной модели в Перми
19:11 | 2.06.2020
В Екатеринбурге началась подготовка к отопительному сезону 2020-2021
18:26 | 2.06.2020
В Талице сотрудница детсада не могла получить социальные льготы из-за опечатки в трудовой книжке
18:11 | 2.06.2020
Благотворительная акция по борьбе с коронавирусом в Прикамье объединила более 180 участников