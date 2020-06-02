В Богдановиче разыскивают подозреваемого в умышленном поджоге частного домовладения

11:28 | 3.06.2020

Фото: yarreg.ru

В Богдановиче следственным отделом разыскивается подозреваемый в умышленном поджоге частного домовладения в селе Троицком.



18 марта в период с 22.00 до 23.00 неизвестный, находясь на территории частного домовладения на улице Ленина в селе Троицком, умышленно повредил часть дома и уничтожил надворные постройки поджогом. Подозреваемый скрылся и разыскивается полицией.



По факту умышленного поджога возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного Кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба).



Сотрудники полиции обращаются к согражданам, кто владеет какой – либо информацией либо был невольным свидетелем данного преступления просьба сообщить в ОМВД России по Богдановичскому району по адресу: улица Мира, 1 или позвонить по линии «02», по телефонам 8(343) 76 5-72-20, 112. Конфиденциальность гарантируется.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»