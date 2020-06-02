Стал известен календарь матчей футбольного клуба «Урал»

11:14 | 3.06.2020

Фото: ФК «Урал»

Стал известен календарь матчей «Урала» в ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиге. Первую встречу клуб проведёт 20 июня и в течение месяца сыграет восемь поединков РПЛ.



Календарь:



20 июня 16:00. «Урал» – «Рубин»



23-25 июня. 1/4 финала ОЛИМП Кубка России. «Шинник» – «Урал»



28 июня 18:30. «Урал» – «Тамбов»



1 июля 17:00. «Оренбург» – «Урал»



5 июля 18:30. «Уфа» – «Урал»



9 июля 19:00. «Урал» – «Динамо»



12 июля 22:30. «Краснодар» – «Урал»



15 июля 18:00. «Урал» – «Арсенал»



18-19 июля. Полуфиналы ОЛИМП Кубка России



22 июля 21:00. «Урал» – «Локомотив»



25 июля. Финал ОЛИМП Кубка России.



«Что касается матчей ОЛИМП Кубка России, то точное расписание этих встреч станет известно позже»,- сообщает пресс-служба клуба.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»