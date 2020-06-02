Новости дня
11:14 | 3.06.2020
Фото: ФК «Урал»
Стал известен календарь матчей футбольного клуба «Урал»
Календарь:
20 июня 16:00. «Урал» – «Рубин»
23-25 июня. 1/4 финала ОЛИМП Кубка России. «Шинник» – «Урал»
28 июня 18:30. «Урал» – «Тамбов»
1 июля 17:00. «Оренбург» – «Урал»
5 июля 18:30. «Уфа» – «Урал»
9 июля 19:00. «Урал» – «Динамо»
12 июля 22:30. «Краснодар» – «Урал»
15 июля 18:00. «Урал» – «Арсенал»
18-19 июля. Полуфиналы ОЛИМП Кубка России
22 июля 21:00. «Урал» – «Локомотив»
25 июля. Финал ОЛИМП Кубка России.
«Что касается матчей ОЛИМП Кубка России, то точное расписание этих встреч станет известно позже»,- сообщает пресс-служба клуба.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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