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10:33 | 3.06.2020

Фото: Алексей Булатов

В ЦВО провели обработку военной техники для Парада Победы в Екатеринбурге

Военнослужащие Центрального военного округа обработали 378 помещений и мест для размещения парадных расчётов, три тренировочных площадки и военную технику из состава механизированных колонн в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Как рассказал командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Лапин, работы выполнили специально созданные группировки обеспечения военных парадов.

«В состав группировок обеспечения в военном округе включены три мобильных отряда и девятнадцать дезинфекционных групп»,- отметил он.

Напомним, парады Победы в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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