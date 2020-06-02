В ЦВО провели обработку военной техники для Парада Победы в Екатеринбурге

10:33 | 3.06.2020

Фото: Алексей Булатов

Военнослужащие Центрального военного округа обработали 378 помещений и мест для размещения парадных расчётов, три тренировочных площадки и военную технику из состава механизированных колонн в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.



Как рассказал командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Лапин, работы выполнили специально созданные группировки обеспечения военных парадов.



«В состав группировок обеспечения в военном округе включены три мобильных отряда и девятнадцать дезинфекционных групп»,- отметил он.



Напомним, парады Победы в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»