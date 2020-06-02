Екатеринбурженка потеряла 120 тысяч рублей из-за действий мошенников

09:53 | 3.06.2020

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В полиции Екатеринбурга фиксируется рост количества хищений денежных средств граждан. Так, местная жительница потеряла 120 тысяч рублей из-за действий мошенников.



28 мая в отдел полиции № 3 обратилась 25-летняя девушка. Она сообщила, что около 15:00 на её телефон поступил звонок с московского номера. Звонившая женщина назвала потерпевшую по имени-отчеству и представилась сотрудником одного из крупных банков. Мошенница сказала, что неизвестные пытаются похитить деньги со счёта девушки. Якобы сотрудники банка отслеживают попытку снятия средств в Уфе, а так как хозяйка счёта находится в Свердловской области, то им это кажется подозрительным. Встревоженная клиентка пояснила звонившей, что никаких манипуляций она не проводила.



В ответ «сотрудница банка» перевела звонок на мужчину, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом смены пароля мужчина спросил у девушки номер её карты, а также выяснил трехзначный код, указанный на обратной стороне карты. Далее мужчина сказал, что в целях безопасности необходимо отменить все операции, которые пытались совершить неизвестные. Для этого он попросил девушку назвать коды из смс сообщений, приходящих с номера банка.



В результате действий мошенников со счёта потерпевшей двумя транзакциями были списаны 50 и 70 тысяч рублей. Когда девушка позвонила в службу поддержки своего банка, ей сообщили, что сотрудники кредитной организации с ней не связывались. Денежные средства в размере более 120 тысяч рублей были перечислены в сторонний банк и похищены.



В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации (Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»