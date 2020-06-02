С 4 июня в Екатеринбурге могут стартовать репетиции парада

09:19 | 3.06.2020

Репетиции военного парада в Екатеринбурге могут стартовать с 4 июня. Об этом сообщил мэр города Александр Высокинский, не исключая отмену массовых мероприятий 24 июня из-за коронавируса.



В случае, если ограничения продлятся, День города будет посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



«Мы должны сделать праздник для наших ветеранов, для маленьких горожан, которые должны знать, что такое Победа»,- заявил Александр Высокинский на телеканале «Студия 41».



В день проведения военного парада на площади 1905 года могут установить трибуны. В центре города разместят медиаэкраны для трансляции выступления Президента РФ, парада в Москве, а также военных фильмов. Есть идея ретранслировать видео с больших экранов на телефоны через wi-fi.



Мэр Екатеринбурга также пообещал сюрпризы, связанные с проведением салюта 24 июня. Предполагается, что он будет запускаться с двух или трёх точек, чтобы избежать скопления людей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»