В Нижнем Тагиле с понедельника разыскивают пропавшего подростка

09:07 | 3.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Нижнем Тагиле без вести пропала 17-летняя Жанна Орлова. В понедельник, 1 июня, она ушла из дома и до сих пор не вернулась.



Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», приметы пропавшей: рост 162 см, нормальное телосложение, серые глаза, русые до плеч волосы. Последний раз девочку видели в серой куртке с белыми рукавами, джинсах, чёрных кедах. С собой у неё был рюкзак.



По данным отряда, пропавшая может находиться в другом городе.



Если вы видели Жанну или знаете, где она может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Ларисе по номеру телефона 8-904-547-27-43.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»