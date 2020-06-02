Новости дня
22:00 | 2.06.2020
Фото: vestivrn.ru
От укусов клещей пострадали более 20 тысяч свердловчан
Данный показатель превышает аналогичный период прошлого года в 1,26 раза. 5027 случаев пришлось на детей до 17 лет.
Медики выявили случаи в 65 муниципальных образованиях в Свердловской области. Больше всего пострадавших зафиксировано в Слободо-Туринском районе, Пышминском, Тугулымском, Талицком городских округах, Рефтинском, Дегтярске, Асбесте, Байкаловский районе, Каменске-Уральском, Ирбитском районе.
Предварительный диагноз «клещевой вирусный энцефалит» поставлен 48 свердловчанам. С «клещевым иксодовым боррелиозом» госпитализировано 100 человек.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
02.06.2020
23:57 | 2.06.2020
Екатеринбургская полиция выполнила просьбу Евгения Куйвашева
22:00 | 2.06.2020
От укусов клещей пострадали более 20 тысяч свердловчан
21:20 | 2.06.2020
В Свердловской области закончили расследование кражи наград и коллекции моделей раритетных автомобилей
20:28 | 2.06.2020
Самозанятые в Свердловской области получили почти 9 тысяч выплат
19:45 | 2.06.2020
Больницам рекомендовали строго соблюдать противоэпидемические меры
19:26 | 2.06.2020
Свердловские торговые центры могут на 4 месяца освободить от уплаты налога на имущество
19:26 | 2.06.2020
Пермские депутаты примут участие в благотворительном забеге
19:21 | 2.06.2020
Алексей Дёмкин ответил на вопросы пермяков
19:18 | 2.06.2020
Депутаты предложили создать комиссию по контролю за организацией работы транспортной модели в Перми
19:11 | 2.06.2020
В Екатеринбурге началась подготовка к отопительному сезону 2020-2021
18:26 | 2.06.2020
В Талице сотрудница детсада не могла получить социальные льготы из-за опечатки в трудовой книжке
18:11 | 2.06.2020
Благотворительная акция по борьбе с коронавирусом в Прикамье объединила более 180 участников
17:50 | 2.06.2020
В ближайшие дни в Свердловской области резко похолодает
17:33 | 2.06.2020
В Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в смерти собутыльника
17:09 | 2.06.2020
Сотрудники городского лесничества Перми ответят на вопросы жителей
16:58 | 2.06.2020
В Перми проходит плоггинг-забег
16:53 | 2.06.2020
В Перми началась поставка учебников в школы на следующий учебный год
16:50 | 2.06.2020
Дмитрий Махонин поручил завершить устройство телетрапов в пермском аэропорту до конца сентября 2020 года
16:46 | 2.06.2020
#МыВместе: в Пермском крае пройдет «Неделя донорства»
16:44 | 2.06.2020
Следователи начали проверку по факту убийства СОБРом подозреваемого в краже обоев в Екатеринбурге
16:32 | 2.06.2020
Четыре города Прикамья претендуют на федеральную поддержку проектов по благоустройству
16:28 | 2.06.2020
В Свердловской области пропал без вести 38-летний мужчина
16:03 | 2.06.2020
Власти Нижнего Тагила отказались от проведения парада Победы 24 июня
15:39 | 2.06.2020
В Екатеринбурге полиция обнаружила плантацию конопли
15:14 | 2.06.2020
Росгвардия объяснила, почему подозреваемый в краже обоев был убит
15:10 | 2.06.2020
Инвестиции: современные инструменты для работы
14:37 | 2.06.2020
В Невьянске бывший руководитель МУП подозревается в растрате полумиллиона бюджетных рублей