От укусов клещей пострадали более 20 тысяч свердловчан

22:00 | 2.06.2020

Фото: vestivrn.ru

20567 жителей Свердловской области пострадали от присасывания клещей, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Данный показатель превышает аналогичный период прошлого года в 1,26 раза. 5027 случаев пришлось на детей до 17 лет.



Медики выявили случаи в 65 муниципальных образованиях в Свердловской области. Больше всего пострадавших зафиксировано в Слободо-Туринском районе, Пышминском, Тугулымском, Талицком городских округах, Рефтинском, Дегтярске, Асбесте, Байкаловский районе, Каменске-Уральском, Ирбитском районе.



Предварительный диагноз «клещевой вирусный энцефалит» поставлен 48 свердловчанам. С «клещевым иксодовым боррелиозом» госпитализировано 100 человек.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»