В Свердловской области закончили расследование кражи наград и коллекции моделей раритетных автомобилей

21:20 | 2.06.2020

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области окончено расследование уголовных дел о хищении наград и коллекции моделей раритетных автомобилей, об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.



Заявление в полицию сделали родственники пожилыы супругов. Они рассказали, что на днях в частный дом четы проник неизвестный, похитил 14 моделей коллекционных машин, китель с 11 медалями и два сотовых телефона.



В результате полицейским удалось задержать подозреваемого. В настоящий момент он заключен под стражу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»