Самозанятые в Свердловской области получили почти 9 тысяч выплат

20:28 | 2.06.2020

Фото: hr-portal.ru

Самозанятые в Свердловской области получили 8,9 тысяч выплат, об этом сообщили в региональном департаменте информполитики.



В Свердловский областной фонд предпринимательства поступило свыше 10,2 тысяч заявок на выплату, в том числе 4,4 тысячи заявок на повторную выплату.



Напомним, что самозанятые, зарегистрировавшие свой статус до 1 апреля имеют право на получение выплаты в размере 5 тысяч рублей из регионального бюджета. Кроме того, по 5 тысяч рублей положено всем зарегистрированным по состоянию на 1 мая.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»