Больницам рекомендовали строго соблюдать противоэпидемические меры

19:45 | 2.06.2020

Фото: 1obl.ru

Роспотребнадзор выдал больницам рекомендации, которые необходимо соблюдать при возобновлении обычной работы.



Так, всех сотрудников медучреждений будет необходимо протестировать на коронавирус. При плановой госпитализации тестирование будут проходить и пациенты. Визиты родных к госпитализированным до улучшения эпидемиологической ситуации запрещены.



Кроме того, питаться теперь пациенты будут только в палатах, также им будет необходимо пользоваться масками, перчатками и соблюдать социальную дистанцию.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»