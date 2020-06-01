Свердловские торговые центры могут на 4 месяца освободить от уплаты налога на имущество

19:26 | 2.06.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Торговые центры в Свердловской области могут на четыре месяца до конца июня освободить от уплаты налога на имущества, земельного налога и арендных платежей на землю. Как рассказал губернатор Евгений Куйвашев, решение об этом будет принято 9 июня.



«Кроме того, Свердловский фонд поддержки предпринимательства разрабатывает новый вид поддержки для ИП, который, думаю, будет интересен арендатором ТЦ и кафе. Это займ «Новый старт» размером до 500 тыс. рублей на срок до трех лет с льготным периодом на 12 месяцев под максимально низкий процент годовых. Деньги можно будет потратить на выплату аренды, зарплат или пополнение оборотных средств. Думаю, этот продукт мы тоже запустим», - добавил губернатор.



Также он напомнил, что в области действует двукратное снижение общей ставки страховых взносов, реструктуризации выданных банками кредитов, выплата субсидий на зарплату в размере одного МРОТ и другие меры поддержки бизнеса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»