В Екатеринбурге началась подготовка к отопительному сезону 2020-2021

19:11 | 2.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге начата подготовка к отопительному сезону 2020-2021 годов, соответствующее распоряжение подписал мэр Александр Высокинский.



В документе утвержден состав городской комиссии по подготовке объектов жилищного фонда, коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры муниципалитета, а также подробный план мероприятий. Летом в городе проведут гидравлические испытания с устранением выявленных дефектов и капремонт оборудования теплоисточников.



Подготовка больниц и образовательных учреждений должна быть завершена к 1 сентября. Также специалисты отремонтируют участки улично-дорожной сети, отремонтируют ливневые канализации и подготовят технику к проведению зимней уборки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»