В Свердловской области ищут мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

18:37 | 2.06.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Березовском пропал свердловчанин, который нуждается в медицинской помощи, об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».



Адясову Сергею Юрьевичу 38 лет. Его местонахождение неизвестно с 1 мая.



Рост мужчины 184 см, он нормального телосложения. Волосы у Адясова темно русые, короткие, глаза серые.



Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, стоит сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»