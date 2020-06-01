В Талице сотрудница детсада не могла получить социальные льготы из-за опечатки в трудовой книжке

18:26 | 2.06.2020

Фото: susanin.news

В Талице сотрудники прокуратуры восстановили права бывшего педагогического работника на получение социальных льгот. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в трудовой книжке женщины указано отчество «Семеновна», хотя по паспорту она Семёновна.



Из-за несоответствия в документах Управление соцполитики отказало женщине в выдаче справки, по которой она могла получить компенсацию на оплату коммунальных услуг, как педагогическому работнику, осуществлявшему деятельность в сельской местности. В итоге прокуратура потребовала установить принадлежность трудовой книжки.



Суд принял решение об удовлетворении требований прокуратуры. Теперь свердловчанам сможет получить социальные льготы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»