Новости дня
18:26 | 2.06.2020
Фото: susanin.news
В Талице сотрудница детсада не могла получить социальные льготы из-за опечатки в трудовой книжке
Из-за несоответствия в документах Управление соцполитики отказало женщине в выдаче справки, по которой она могла получить компенсацию на оплату коммунальных услуг, как педагогическому работнику, осуществлявшему деятельность в сельской местности. В итоге прокуратура потребовала установить принадлежность трудовой книжки.
Суд принял решение об удовлетворении требований прокуратуры. Теперь свердловчанам сможет получить социальные льготы.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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