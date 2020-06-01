В ближайшие дни в Свердловской области резко похолодает

17:50 | 2.06.2020

Фото: usa.one

МЧС, синоптики и дорожные службы Свердловской области предупреждают о надвигающихся заморозках: температура воздуха на Среднем Урале опустится до -2 °С.



«По данным синоптиков ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2С. Будьте бдительны! Тел: 101, 112», – говорится в сообщении от МЧС.



О заморозках предупреждает и Уралуправтодор: «Будьте внимательны и осторожны. По возможности оставайтесь дома, соблюдайте режим самоизоляции и без срочной необходимости не выезжайте на трассы».



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области добавили, что в связи с заморозками могут быть повреждены садовые насаждения и культурные растения. Также спасатели рекомендуют одеваться теплее и соблюдать требования пожарной безопасности.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»