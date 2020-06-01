В Екатеринбурге женщина-опекун 2,5 года истязала несовершеннолетнюю подопечную

17:18 | 2.06.2020

Фото: athensmagazine.gr

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения физического насилия опекуном по отношению к несовершеннолетней подопечной, 2002 года рождения. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).



Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, обвиняемая мучила подопечную в период с декабря 2017 года по май 2020 года. Выражалось это, в частности в том, что 62-летняя женщина-опекун на почве личной неприязни наносила подростку удары руками и ногами, чем причиняла ей физическую боль и моральные страдания.



На данный момент выясняются детали совершенного преступление и закрепление доказательственной базы. Кроме того, сотрудниками СКР проверяются изложенные в публикациях СМИ факты о ненадлежащем исполнении своих обязанностей представителями органов опеки и попечительства: они в течение нескольких лет лишь однажды проверили условия проживания и воспитания пострадавшей. По итогам проверочных мероприятий в отношении данного факта будет дана объективная правовая оценка, добавили в пресс-службе регионального СКР.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»