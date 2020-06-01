В Свердловской области на коронавирус обследовались около 285 тысяч человек

16:49 | 2.06.2020

Фото: rv-ryazan.ru

По данным на 2 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 6649 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 6287 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 306769. Обследовано всего 284768 человек.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 292 новых случая заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 6024 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»