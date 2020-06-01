Новости дня
16:44 | 2.06.2020
Фото: twitter.com
Следователи начали проверку по факту убийства СОБРом подозреваемого в краже обоев в Екатеринбурге
Как рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области, сотрудники правоохранительных органов опрашивают представителей Росгвардии и полиции, участвовавших в задержании подозреваемого, а также жильцов подъезда, в котором происходили события. Помимо прочего, истребована и анализируется должностная документация, регламентирующая действия сотрудников силовых структур, принимавших участие в мероприятиях по задержанию лица, подозреваемого совершении разбойного нападения. Для определения точной причины смерти Таушанкова-младшего назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.
По итогам проверки будет дана объективная правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, Владимир Таушанков - подозреваемый в краже обоев на общую сумму восемь тысяч рублей был убит при штурме его квартиры СОБРом Росгвардии. Отец накануне рассказал свою версию происходящего. Позже прокомментировала произошедшее Росгвардия.
Добавим, несколько часов назад член Совета по правам человека Татьяна Мерзлякова направила в Следственный комитет официальный запрос об информации по данному факту.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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