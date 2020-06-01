Голосование по Конституции РФ в Екатеринбурге может пройти в онлайн-режиме

16:17 | 2.06.2020

Фото: ural.kp.ru

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Екатеринбурге может пройти в режиме онлайн. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин.



Как передает телеграм-канал «Октагон» со ссылкой на источник в горизбиркоме, такой формат станет тестовым перед выборами в Госдуму, участие в которых может пройти в онлайн-режиме по всей стране.



«Да, мы действительно выйдем с таким предложением к Центризбиркому, окончательное решение в любом случае принимать Элле Памфиловой и её подчиненным. Мы считаем, что город уже созрел для электронного голосования, поскольку является одним из наиболее передовых мегаполисов страны. Кроме того, это поможет избежать массовых скоплений людей на избирательных участках, что очень актуально сейчас, когда эпидемия коронавируса еще не завершилась», – сообщил Антошин.



Добавим, накануне председатель городского избиркома сказал, что не уверен в перенесении голосования в онлайн-формат на территории Свердловской области: «Как правило, речь идет о голосовании на дому, но возможны и иные варианты — выезды и на предприятия, закон этого не запрещает при соблюдении обязательных требований. Гражданин должен обратиться [в избирком] и сообщить, что он не может по каким-либо причинам проголосовать в назначенный день. В том числе такой причиной может быть эпидемиологическая опасность».



Напомним, Президент России Владимир Путин объявил о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»