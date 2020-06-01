В Екатеринбурге полиция обнаружила плантацию конопли

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере).Как рассказали в Отделе по связям о СМИ УМВД по Екатеринбургу, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали 32-летнего местного жителя, в квартире которого были обнаружены подозрительные предметы. Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла пакет с частями неизвестного растения, а также шесть кустов самого растения, похожего на каннабис. В результате проверок выяснилось, что изъятые растения – конопля, а в пакете – ее части общим весом 260 граммов.Помимо прочего, в квартире цветовода обнаружены палатка с лампами для выращивания растений в домашних условиях и системой вентиляции, весы, грунт, необходимые для культивирования конопли и ее сбыта.По итогу проверок уголовное дело будет направлено в суд; «ботанику» грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. На данный момент он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.