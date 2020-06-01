Из-за отравившихся газом подростков в Свердловской области организованы проверки

14:47 | 2.06.2020

Фото: vk.com

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков поручил прокурору Чкаловского района в Екатеринбурге и прокурору Тагилстроевского района в Нижнем Тагиле проверить органы системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Проверка связана с отравлением двух подростков парами газа.



Напомним, 30 мая в лесополосе у станции Смычка в Нижнем Тагиле обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками отравления газовой смесью. Такая же ситуация произошла в Екатеринбурге днем позднее – в уральской столице обнаружено тело 15-летнего подростка, отравившегося парами газа.



Прокурорская проверка выявит качество работы компетентных органов: полноту и своевременность мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Доследственная проверка по факту упомянутых смертей находится на контроле прокуратуры.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»