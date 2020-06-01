Интернет-мошенник из колонии обманул жителя Свердловской области на 24 тысячи рублей

13:25 | 2.06.2020

Фото: belgorod.sm-news.ru

Прокуратура ЗАТО Лесной направила в суд уголовное дело в отношении неоднократно ранее судимого 30-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел еще в 2017 году. Тогда обвиняемый, будучи в одной из исправительных колоний Ростовской области, разместил в Интернете объявление о продаже токарного станка. Устройство, с которого было размещена ложная информация, не обнаружено.



Житель города Лесной связался с «продавцом» и договорился о купле-продаже станка за 24 тысячи рублей с отправлением инструмента службой доставки. Клиент оплатил товар, после чего обвиняемый перестал выходить на связь с потерпевшим.



В результате начальнику исправительного учреждения, в котором обвиняемый отбывал срок, внесено представление об принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а уголовное дело по факту интернет-мошенничества направлено в городской суд Лесного для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»