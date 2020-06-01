Свердловчане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат продуктовые наборы от СОСПП

13:20 | 2.06.2020

Фото: СОСПП

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей обеспечит продуктовые наборы для многодетных и малообеспеченных семей, людей в сложной жизненной ситуации и тех, кто в силу возраста или по состоянию здоровья не может выйти из дома.



СОСПП по просьбе Министерства социальной политики Свердловской области оплатит три тысячи продуктовых наборов на общую сумму полтора миллиона рублей.



«В связи с введением на территории региона ограничительных мер с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции силами волонтёров осуществляется помощь, в том числе доставка продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости. Гражданам оказывается помощь в создании среды, позволяющей как можно дольше оставаться дома. На сегодняшний день особо значима любая помощь, направленная на то, чтобы поддержать нуждающихся граждан и предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции», – говорится в письме, направленном ведомством в адрес СОСПП.



Три тысячи продуктовых наборов уже сформированы благотворителями, и в ближайшие дни их доставят в малые города и отдаленные территории Свердловской области.



«Жители региона должны продолжать соблюдать все предписанные оперативным штабом меры безопасности, оставаться дома. Иначе нам не миновать новых всплесков роста заражения и не выйти на плато. Мы все заинтересованы, чтобы выход из карантина произошел как можно скорее, чтобы все предприятия смогли заработать в полную силу», – заявил первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»