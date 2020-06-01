В Екатеринбурге выявлено 200 новых случаев коронавируса

12:58 | 2.06.2020

Фото: vitovl.by

За последние сутки в столице Среднего Урала диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден у 200 человек. Таким образом, Екатеринбург по-прежнему лидирует по количеству заболевших среди всех населенных пунктов области.



Напомним, что за последние сутки в регионе было выявлено 292 новых случая коронавируса и зарегистрировано 2 смерти пациентов с инфекцией. Выписано при этом 173 человека.



В России на утро 2 июня зарегистрированы 8863 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Умерли еще 182 пациента с подтвержденным диагнозом.



Добавим, что во всем мире количество заразившихся коронавирусом достигло 6,27 млн человек. Больше всего больных по-прежнему в США. Там диагноз поставлен 1,8 млн человек.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»