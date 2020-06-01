Уральские врачи вылечили еще 173 пациента с Covid-19

12:46 | 2.06.2020

Фото: discred.ru

По данным на 2 июня, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 173 человека. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 2510.



Напомним, в Свердловской области выявлены 6024 случая заражения (+292 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 56 человек, в среднем – 326, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19 (за все время – 31).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»