Скончались еще два свердловчанина с коронавирусом

12:42 | 2.06.2020

Фото: smi24.mirtesen.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19. Всего в регионе скончались 31 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 6024 случая заражения (+292 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 56 человек, в среднем – 326, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 173 человека, всего в регионе врачи вылечили 2510 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»