Новости дня
12:36 | 2.06.2020
Свердловский депутат Госдумы меняет правила на рынке производства золота
По данным федерального издания, сегодня в России перерабатывается около 300 тонн золота ежегодно. После принятия законопроекта Ионина-Ананских, этот показатель может вырасти до 600 тонн в первую очередь за счет импорта необработанных металлов из стран Средней Азии. Большая загрузка заводов даст тысячи новых рабочих мест, дополнительные налоговые отчисления и позволит увеличить золотой запас страны, говорят эксперты.
В комментарии «Вечерним Ведомостям» Дмитрий Ионин пояснил, что инициатива родилась потому, что обладая крупнейшими в мире аффинажными мощностями для переработки лома цветных металлов в виде 11 заводов, наша страна в десять раз существенно отстает от мирового лидера в этой сфере Швейцарии, в которой расположено всего четыре аффинажных завода. Основная причина, по его мнению в том, что в РФ необходимо платить ввозной НДС, чего нет в Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в других странах - переработчиках золота.
- Я представляю в Госдуме территорию Свердловской области, где располагаются три аффинажных завода. Это Екатеринбургский завод ОЦМ, Уралинтех и Уралэлектромедь. Из них на полную мощность работает только последнее предприятие, за счет внутренних резервов медного лома. Двое других страдают от отсутствия необходимого объема сырья, которого, напротив, в избытке имеется в странах Средней Азии - Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Но они не везут его в Россию из-за сложностей с налоговым режимом. Аналогичная ситуация с Приокским заводом цветных металлов в Рязанской области, которую представляет в Госдуме соавтор законопроекта Игорь Ананских, - рассказывает Ионин.
Правоту депутата подтверждают и эксперты рынка.
- Это, конечно, принесет выгоду производителям, но очевидно и позитивное влияние на экономику страны — благодаря увеличению объемов работы заводов вырастет количество рабочих мест, подчеркнул в интервью «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
В настоящее время депутаты Ионин и Ананских ведут консультации по законопроекту с Правительством России, а также заняты подбором соавторов для законодательной инициативы.
– Хотелось бы, чтобы к нам присоединились коллеги из других регионов, где располагаются аффинажные предприятия. В частности, ведем переговоры с депутатами от Красноярского края, где расположен главный производитель золота в России «Красцветмет», которого предлагаемая нами мера коснётся в первую очередь, - заявляют авторы законопроекта.
— Спрос на золото сейчас очень высокий, и Россия может занять достойное место среди мировых производителей этого металла. Это будет выгодно для экономики страны, как в краткосрочной перспективе, так и в расчете на много лет вперед, — комментирует «Известиям» инициативу депутатов руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
© «Вечерние ведомости»
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