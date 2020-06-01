В Свердловской области отменили обязательную изоляцию для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга

12:15 | 2.06.2020

В Свердловской области отменили обязательный двухнедельный карантин для лиц, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом говорится в указе губернатора Свердловской области о продлении по 8 июня основных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.



Меру по обязательной изоляции прибывших с указанных территорий отменили, так как изменилась эпидемиологическая обстановка в этих субъектах РФ. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»