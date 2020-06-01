Новости дня
11:34 | 2.06.2020
Фото: klub-drug.ru
Более 350 тысяч свердловских семей получили выплату на детей до 16 лет
Общая сумма, которую получили свердловские семьи с детьми, превысила 5,7 миллиарда рублей. Выплаты были выделены на более чем 507 тысяч детей. Первые выплаты перечислены тем родителям, которые обратились за ними до 28 мая включительно.
«Большинство семей обратились за выплатой через портал Госуслуг и могли отследить статус заявления в электронном кабинете родителя», – сообщила замуправляющего отделением ПФР по Свердловской области Ольга Шубина.
Напомним, что единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка в семье, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Она не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения зарплаты, пенсий, пособий, а подать заявление на выплату можно до 1 октября.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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