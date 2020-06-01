Более 350 тысяч свердловских семей получили выплату на детей до 16 лет

11:34 | 2.06.2020

Фото: klub-drug.ru

Свыше 350 тысяч семей в Свердловской области получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей от трех до 16-ти лет. Об этом сообщил региональный Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Свердловской области.



Общая сумма, которую получили свердловские семьи с детьми, превысила 5,7 миллиарда рублей. Выплаты были выделены на более чем 507 тысяч детей. Первые выплаты перечислены тем родителям, которые обратились за ними до 28 мая включительно.



«Большинство семей обратились за выплатой через портал Госуслуг и могли отследить статус заявления в электронном кабинете родителя», – сообщила замуправляющего отделением ПФР по Свердловской области Ольга Шубина.



Напомним, что единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка в семье, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Она не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения зарплаты, пенсий, пособий, а подать заявление на выплату можно до 1 октября.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»