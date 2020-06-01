В Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду

11:02 | 2.06.2020

МЧС объявило штормовое предупреждение: на территорию Свердловской области возвращаются сильные ветры. Порывы могут достигать 20 метров в секунду.



Уральские синоптики отметили, что такие порывы ветра не критичны, но все же неблагоприятны. «Поскольку мы (Свердловская область – прим.ред.) до сих пор в зоне атмосферного фронта, могут быть ухудшения погоды в виде дождя и гроз», – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шапоренко «Вечерним ведомостям». Порывы ветра на этой неделе будут слабее, чем на прошлой, однако и они могут повлечь за собой последствия: перелом веток деревьев, повреждение незакрепленных конструкций.



Добавим, подъемные краны, согласно технике безопасности, должны прекращать деятельность при скорости ветра 12 метров в секунду.



Непогода продлится до 8 июня.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»