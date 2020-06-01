В свердловском селе разгорелся пожар площадью более 200 квадратных метров

10:30 | 2.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в селе Байны, что в городском округе Богданович, на площади 202 квадратных метра сгорели стены и кровля частного жилого дома и кровля гаража.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:49 по местному времени. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 13 спасателей на четырех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 07:35 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»