Российские учёные изобрели новый способ лечения коронавируса

10:02 | 2.06.2020

Фото: ТАСС

Специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского в Калужской области разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции при помощи дезинфекции легких человека ультрафиолетом. Об этом сообщил директор ФЭИ Андрей Говердовский в интервью официальному изданию российской атомной отрасли газете «Страна Росатом».



«Физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе COVID-19. Проект мы называем "светящийся газ". До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать», - отметил Говердовский.



По словам директора ФЭИ, специалисты подбирают молекулы и газовые компоненты, которые при вдыхании могут оставаться активными и излучать ультрафиолет прямо в легких.



Специалисты выражают надежду, что в будущем такая технология позволит лечить туберкулез, онкологию и другие болезни.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»