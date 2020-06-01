Под Нижним Тагилом реконструируют Исинский тракт

Можно ли построить рядом с пешеходной дорожкой около этого тракта ещё и велосипедную дорожку? Дети всё лето ездят на велосипедах на Ису по дороге.Это небезопасно. Думаю и садоводы, не имеющие автомобилей, и спортсмены,с удовольствием будут ездить на велосипедах и дышать лесным воздухом. Хотели же сделать велосипедную дорожку рядом с автомобильной магистралью, ведующей с Вагонки в Город. Там очень загазовано. А здесь это было бы к месту.