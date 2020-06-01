В Нижнем Тагиле без вести пропала несовершеннолетняя девушка

09:10 | 2.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 17-летней Жанны Орловой. Девушка ушла из дома в Нижнем Тагиле 1 июня и не вернулась.



Приметы: рост 162 см, среднего телосложения, русые волосы и серые глаза.



На момент пропажи была одета в серую куртку с белыми рукавами, джинсы и черные кеды. С собой имелся рюкзак.



Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, просим сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Ларисе 8-904-547-27-43.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»