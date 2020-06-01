В Свердловской области начнут выдавать автомобильные номера с кодом 666

23:01 | 1.06.2020

Фото: vremya-bir.ru

В МВД России утвердили изменения кодов автономеров на трехзначные. Согласно соответствующему приказу, автовладельцы Свердловской области будут получать номера с кодом 666.



Отметим, что до изменения россияне могли получать номера с трехзначными кодами, но они начинались только с цифр 1 и 7. Теперь коды будут начинаться также с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»