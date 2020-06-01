Новости дня
23:01 | 1.06.2020
Фото: vremya-bir.ru
В Свердловской области начнут выдавать автомобильные номера с кодом 666
Отметим, что до изменения россияне могли получать номера с трехзначными кодами, но они начинались только с цифр 1 и 7. Теперь коды будут начинаться также с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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22:09 | 1.06.2020
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20:05 | 1.06.2020
Свердловская область вошла в десятку лидеров по количеству поданных заявок на конкурс «Большая перемена»
19:15 | 1.06.2020
Из магазина в Верхней Салде изъяли 32 коробки со спиртом: в город пришлось выезжать оперативникам из Екатеринбурга
18:58 | 1.06.2020
Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля
18:51 | 1.06.2020
Работающие прикамцы старше 65 лет могут продлить больничный, чтобы оставаться на самоизоляции
18:49 | 1.06.2020
В Екатеринбурге порядка 500 человек помолились за онлайн-молебном на окончание учебного года
18:45 | 1.06.2020
В Прикамье закрыты на карантин три отделения краевой больницы
18:18 | 1.06.2020
С начала года на территории лесов в Свердловской области было ликвидировано 152 пожара
17:42 | 1.06.2020
Теперь официально: в свердловском ГУ МВД назначили нового начальника уголовного розыска
17:41 | 1.06.2020
В Екатеринбурге подросток погиб из-за отравления пропаном
17:23 | 1.06.2020
К осени прикамское предприятие увеличит производство СИЗ для защиты глаз и лица почти на 30%
17:19 | 1.06.2020
Ограничительные меры в Свердловской области продлены до 8 июня
17:18 | 1.06.2020
Прокуратура Перми проведет прямую линию по вопросам соблюдения прав детей-инвалидов на медицинскую помощь
17:15 | 1.06.2020
В Перми с 13 июня начинается капремонт улицы Краснополянской
17:10 | 1.06.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в сбыте героина
16:49 | 1.06.2020
Стали известны подробности штурма квартиры похитителя обоев в Екатеринбурге
16:40 | 1.06.2020
На конкурс талисманов Универсиады-2023 поступило почти 200 работ
16:18 | 1.06.2020
В Минпросвещения рассказали, как и когда пройдет аттестация выпускников 9 и 11 классов
15:59 | 1.06.2020
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15:59 | 1.06.2020
Дмитрий Махонин вручил почетную грамоту Валерию Сухих
15:27 | 1.06.2020
В Перми стартовал набор учеников в летнюю школу журналистики
15:20 | 1.06.2020
В Екатеринбурге осудят мошенника, который заключал договоры на поставку продукции с полной предоплатой