Неизвестные ограбили офис турфирмы в Екатеринбурге и выпили бутылку шампанского

22:38 | 1.06.2020

Фото: страница «Элита-Трэвел» в Instagram

Сегодня, 1 июня, в Екатеринбурге неизвестные ограбили офис турфирмы «Элита-Трэвел» на Ленина, 20, об этом компания рассказала в своем Instagram.



Сумма ущерба, нанесенного фирме, не разглашается. Злоумышленники также выпили бутылку шампанского, подаренного сотрудникам на Новый год, а также испортили вазу для цветов.



По данному инциденту полиция проводит проверку.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»