СКР: журналистка, взявшая интервью у матери лубянского стрелка, «самоповредилась»

22:27 | 1.06.2020

Фото: телеграмм-канал BAZA

Следственный комитет отказался от возбуждения уголовного дела по факту избиения силовиками журналистки телеграм-канала «БАЗА» Анны Никитиной. Следователи считают, что девушка «самоповредилась».



Напомним, инцидент, о котором идет речь, произошел в декабре прошлого года. Анна была первой журналисткой, которая общалась с матерью лубянского стрелка, устроившего стрельбу у здания ФСБ в Москве. Во время интервью в квартиру вломились сотрудники полиции и ФСБ, один из них ударил журналистку, пишет телеграм-канал «БАЗА». Тогда Анна зафиксировала травмы и написала заявление в Следственный комитет.



Заявлением сотрудники правоохранительных органов занялись лишь пару месяцев назад: следователи сообщили, что пообщались с сотрудниками УФСБ, свидетельств насилия не обнаружено, а мать Евгения Манюрова – стрелка – опровергла факт применения силы к журналистке. Однако «БАЗЕ» женщина сказала, что ее никто не опрашивал и для дачи объяснений не вызывал.



Сейчас адвокат Анны заявил, что отказ в возбуждении уголовного дела будет обжалован: «Такие расклады категорически не устраивают и мы в ближайшее время будем самым яростным образом данное решение обжаловать. Я призываю всех журналистов, органы журналистского сообщества, правозащитников не остаться безучастными к нашей ситуации. Фиксация версии о возможности «самоизбиения» журналиста, да и вообще любого человека, который столкнулся с неадекватными действиями силовиков это слишком лакомый прецедент».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»