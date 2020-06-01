В Свердловской области сделали больше 300 тысяч тестов на COVID-19

22:09 | 1.06.2020

Фото: big-rostov.ru

Врачи Свердловской области провели 300120 тестов на коронавирус, об этом рассказали в региональном оперштабе.



За минувшие сутки медики провели 6793 исследований проб, забранных у людей, имеющих соответствующие показания. Было обследовано 6250 человек.



Всего врачи обследовали 278481 человека.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»