Сотрудники свердловского МЧС устроили в честь праздника конкурсы для детей

19:48 | 1.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области устроили в День защиты детей для ребят онлайн-конкурсы, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



Спасатели устроили для юных уральцев прямой эфир в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Они показали ребятам пожарно-спасательную технику и продемонстрировали её в деле. Самые внимательные зрители приняли участие в онлайн-викторине и выиграли тематические призы.



В конце прямого эфира, который посмотрели более тысячи зрителей, пожарные попрощались с ребятами и пожелали безопасного проведения каникул.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»