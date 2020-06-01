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19:48 | 1.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники свердловского МЧС устроили в честь праздника конкурсы для детей

Сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области устроили в День защиты детей для ребят онлайн-конкурсы, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели устроили для юных уральцев прямой эфир в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Они показали ребятам пожарно-спасательную технику и продемонстрировали её в деле. Самые внимательные зрители приняли участие в онлайн-викторине и выиграли тематические призы.

В конце прямого эфира, который посмотрели более тысячи зрителей, пожарные попрощались с ребятами и пожелали безопасного проведения каникул.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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