Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля

18:58 | 1.06.2020

Фото: tvc.ru

Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля, такое решение принял глава государства Владимир Путин.



«1 июля - смотрится, как подходящий день для голосования», - заявил Путин.



Президент попросил глав регионов о содействии в организации голосования. Также он выразил надежду, что граждане примут в голосовании активное участие.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»