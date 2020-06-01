С начала года на территории лесов в Свердловской области было ликвидировано 152 пожара

18:18 | 1.06.2020

Фото: classpic.ru

На территории лесов в Свердловской области с начала года было ликвидировано 152 очага возгорания, об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.



Пожароопасный сезон в этом году начался раньше обычного, но количество лесных пожаров на сегодняшний день на 22% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, а площадь, пройденная пожарами, меньше на 44%.



Министр напомнил, что сейчас леса и парки открыты для посещения, однако посещать их следует с осторожностью.



«Необходимо соблюдать общие меры безопасности – это масочный режим и соблюдение социальной дистанции, также пока не будут работать на территории парков предприятия общественного питания, а рекомендации по ограничению прогулок продолжают действовать для жителей старше 65 лет», – сказал Алексей Кузнецов.



Напомним также, что на сегодняшний день в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»