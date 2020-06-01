Теперь официально: в свердловском ГУ МВД назначили нового начальника уголовного розыска

17:42 | 1.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В ГУ МВД России по Свердловской области состоялось важное кадровое назначение, которое обсуждалось еще несколько месяцев назад. Начальником Управления уголовного розыска полицейского главка назначен подполковник Владимир Молодцов, который до последнего времени возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков.



По данным veved.ru, приказ о назначении Молодцова был подписан начальником свердловского ГУ МВД Александром Мешковым 28 мая, а 30 мая, в ходе селектора личному составу было официально объявлено, что он приступает к исполнению служебных обязанностей. Слухи о его назначении появились еще в феврале этого года.



Кресло начальника свердловского УУР стало вакантно в мае 2019 года, когда рапорт об увольнении по собственному желанию написал Александр Мазаев. Некоторое время в статусе врио УУР возглавлял Алексей Искоренков, который ранее был также руководителем «убойного отдела», на счету которого раскрытие сотен тяжких и особо тяжких резонансных преступлений.



Отметим, что Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области в качестве временно исполняющего обязанности возглавил полковник Владислав Гусев.

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