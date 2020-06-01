Новости дня
17:19 | 1.06.2020
Ограничительные меры в Свердловской области продлены до 8 июня
– Сегодня я провел несколько совещаний по поводу распространения коронавируса в Свердловской области, отдельно по телефону очень подробно обсуждал ситуацию в нашем регионе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Вы сами видите по статистике: каждый день — больше 200 новых подтвержденных случаев коронавируса. Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к снятию ограничений. Поэтому вариантов у меня не было — я подписал указ о продлении ограничительных мер до 8 июня, – сообщает Куйвашев.
Губернатора добавил, что они договорились с Роспотребнадзором ежедневно сверять цифры. Если в течение трех дней будет тенденция к снижению количества случаев коронавируса, то возможно, получится начать поэтапное снятие ограничений раньше следующей недели. Первые в очереди на открытие — магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. Отмечается, что организации смогут работать только при строгом соблюдении санитарных правил.
– Пока мы продолжаем жить в прежних условиях. У нас достаточное количество тестов, чтобы проводить исследования всем, кто входит в группу риска по новой инфекции, и мы ни в коем случае не будем снижать их количество, только чтобы скорее открыться. Да, с точки зрения экономики мне бы хотелось, чтобы работало как можно больше организаций. Но на первом месте для меня — здоровье и безопасность жителей региона. И я хочу принимать решения о продлении или об ослаблении ограничительных мер исходя из реальной картины происходящего, – подчеркнул глава Среднего Урала.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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