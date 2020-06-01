На конкурс талисманов Универсиады-2023 поступило почти 200 работ

16:40 | 1.06.2020

Фото: Универсиада-2023

Прием работ на конкурс талисманов всемирных летних студенческих игр 2023 года в уральской столице завершен, сообщает исполнительная дирекция «Универсиады». Более ста студентов 40 художественных вузов России прислали на конкурс свои работы. Всего поступило почти 200 работ.



Участники конкурса нарисовали все 12 персонажей Универсиады, которые были отобраны по итогам всероссийского голосования на первом этапе. Самым популярным героем оказалась лиса: студенты прислали 36 вариантов работ с этим персонажем. Также в топ-3 вошли 25 соболей и 20 ящериц.



– Благодарю всех участников конкурса за активность. Отрадно, что свои работы прислали не только молодые творческие ребята из Свердловской области и Екатеринбурга. Свои варианты талисмана подготовили студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Королева, Владимира, Казани, Красноярска и еще десятка городов России. Это говорит о том, что интерес с спортивному мега-событию, которое пройдет на Урале, уже сейчас очень велик. Убежден, что следить за ним будут все! — подчеркнул глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.



Кроме того, организаторы конкурса отметили новый тренд в работах – множество персонажей-девушек: лисичек, волчиц, медведиц. Напомним, что раньше талисманы женского пола были только у двух зимних Универсиад: Студенческих игр в Софии (Болгария) в 1985 году и в Инсбруке (Австрия) в 2005 году.



Также организаторы добавили, что студенты тщательно и нестандартно подошли к имиджу персонажа. На первом этапе россияне определили, что талисман нужно снабдить определенными атрибутами: стартовый номер на груди, очки и/или кепка. Однако участники сделали своих героев еще ярче: одного персонажа наградили модными кроссовками, а другой выделился украшениями.



– Получилось свежо, креативно. Работы превосходят наши ожидания. Отличной идеей было дать проявить себя студентам. Надеюсь, для кого-то этот конкурс станет дополнительной мотивацией в учебе, а для кого-то – первой ступенью к профессиональному творчеству, — отмечает глава исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов.



В ближайшее время жюри изучит все работы и отберут троих героев-финалистов, после чего за своего фаворита сможет проголосовать каждый россиянин. Победителем и будущим талисманов Универсиады-2023 станет персонаж, который наберет наибольшее количество голосов.



Напомним, что председателем комиссии стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также в жюри вошли олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, актриса Ксения Корнева, актер и телеведущий Сергей Светлаков, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин, генеральный директор технопарка «Университетский» Марат Нуриев и член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Айнутдинов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»