Новости дня
16:40 | 1.06.2020
Фото: Универсиада-2023
На конкурс талисманов Универсиады-2023 поступило почти 200 работ
Участники конкурса нарисовали все 12 персонажей Универсиады, которые были отобраны по итогам всероссийского голосования на первом этапе. Самым популярным героем оказалась лиса: студенты прислали 36 вариантов работ с этим персонажем. Также в топ-3 вошли 25 соболей и 20 ящериц.
– Благодарю всех участников конкурса за активность. Отрадно, что свои работы прислали не только молодые творческие ребята из Свердловской области и Екатеринбурга. Свои варианты талисмана подготовили студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Королева, Владимира, Казани, Красноярска и еще десятка городов России. Это говорит о том, что интерес с спортивному мега-событию, которое пройдет на Урале, уже сейчас очень велик. Убежден, что следить за ним будут все! — подчеркнул глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.
Кроме того, организаторы конкурса отметили новый тренд в работах – множество персонажей-девушек: лисичек, волчиц, медведиц. Напомним, что раньше талисманы женского пола были только у двух зимних Универсиад: Студенческих игр в Софии (Болгария) в 1985 году и в Инсбруке (Австрия) в 2005 году.
Также организаторы добавили, что студенты тщательно и нестандартно подошли к имиджу персонажа. На первом этапе россияне определили, что талисман нужно снабдить определенными атрибутами: стартовый номер на груди, очки и/или кепка. Однако участники сделали своих героев еще ярче: одного персонажа наградили модными кроссовками, а другой выделился украшениями.
– Получилось свежо, креативно. Работы превосходят наши ожидания. Отличной идеей было дать проявить себя студентам. Надеюсь, для кого-то этот конкурс станет дополнительной мотивацией в учебе, а для кого-то – первой ступенью к профессиональному творчеству, — отмечает глава исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов.
В ближайшее время жюри изучит все работы и отберут троих героев-финалистов, после чего за своего фаворита сможет проголосовать каждый россиянин. Победителем и будущим талисманов Универсиады-2023 станет персонаж, который наберет наибольшее количество голосов.
Напомним, что председателем комиссии стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также в жюри вошли олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, актриса Ксения Корнева, актер и телеведущий Сергей Светлаков, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин, генеральный директор технопарка «Университетский» Марат Нуриев и член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Айнутдинов.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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