В Минпросвещения рассказали, как и когда пройдет аттестация выпускников 9 и 11 классов

16:18 | 1.06.2020

Фото: zen.yandex.ru

В министерстве просвещения РФ рассказали, что выпускники 9-хи 11-х классов получат аттестаты об основном и среднем общем образовании до 15 июня.



Так, оценки в аттестат по всем учебным предметам будут выставляться как среднее арифметическое шести отметок – полугодовых и годовых за 10-й и 11-й классы. В этом году аттестаты выдадут без учета экзаменационных отметок. Такое изменение коснется и выдачи аттестатов с отличием.



Медаль «За особые успехи в учении» вместе с аттестатом о среднем общем образовании с отличием традиционно вручат всем выпускникам 11-х классов, завершивших обучение на пятерки.



Для защиты здоровья учащихся при проведении очного ЕГЭ пункты сдачи экзаменов будут оснащены средствами индивидуальной защиты. В аудиториях организуют рассадку участников экзамена с учетом соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метров.



Кроме того, на входе в пункты проведения ЕГЭ все участники и организаторы пройдут термометрию. Аудитории, где проводятся экзамены, предварительно продезинфицируют.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»