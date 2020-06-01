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15:59 | 1.06.2020
Фото: Алексей Колчин
Взрывы на гранитном карьере на ЖБИ продлятся еще целый год
По словам Кузнецова, карьер работает с сороковых годов прошлого века. До последнего момента там работали два недропользователя, у одного из которых закончились запасы, из-за чего он лишился лицензии. У второго пользователя также заканчивается лицензия в декабре, однако он подал заявку о продлении лицензии еще на год.
– На балансе еще присутствуют полезные ископаемые, и сегодня рассматривается заявка о продлении [лицензии] на год в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, – заявил министр.
Также Александр Кузнецов сообщил, что производство гранита безопасное. По его словам, сколько было разговоров о том, что Шарташ может обмелеть, озеро находится в прекрасном состоянии до сих пор».
Добавим, что взрывы на гранитном карьере на ЖБИ ощущают жители и других районов Екатеринбурга. В 2014 году глава горадминистрации Александр Якоб обещал, что карьер закроют, а на его месте будет озеро, однако этого до сих пор не произошло.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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