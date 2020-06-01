Взрывы на гранитном карьере на ЖБИ продлятся еще целый год

15:59 | 1.06.2020

Фото: Алексей Колчин

В Екатеринбурге, несмотря на жалобы местных жителей, продолжит работать изоплитовский гранитный карьер на ЖБИ. Об этом сообщил глава свердловского министерства природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.



По словам Кузнецова, карьер работает с сороковых годов прошлого века. До последнего момента там работали два недропользователя, у одного из которых закончились запасы, из-за чего он лишился лицензии. У второго пользователя также заканчивается лицензия в декабре, однако он подал заявку о продлении лицензии еще на год.



– На балансе еще присутствуют полезные ископаемые, и сегодня рассматривается заявка о продлении [лицензии] на год в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, – заявил министр.



Также Александр Кузнецов сообщил, что производство гранита безопасное. По его словам, сколько было разговоров о том, что Шарташ может обмелеть, озеро находится в прекрасном состоянии до сих пор».



Добавим, что взрывы на гранитном карьере на ЖБИ ощущают жители и других районов Екатеринбурга. В 2014 году глава горадминистрации Александр Якоб обещал, что карьер закроют, а на его месте будет озеро, однако этого до сих пор не произошло.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»